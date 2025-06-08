В Харьковском ТЦК предупредили о российском фейке: о чем речь
Россияне распространили фейковое видео с якобы военнослужащим одного из ТЦК Харьковской области, который извиняется за действия своего командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского ОТЦК и СП.
"Очередной пример вражеской пропаганды - распространенное видео с человеком в униформе, который просит прощения перед военнослужащими и их семьями и обвиняет командование в принуждении к выполнению якобы незаконных приказов. При этом заявляется, что этот неустановленный человек - якобы военнослужащий ТЦК и СП Харьковской области", - рассказали в ТЦК.
Это видео, как отмечают в ТЦК, фейковое, а человек на нем - не имеет никакого отношения ни к одному из военкоматов Харьковской области. Видео распространили российские пропагандистские ресурсы в рамках информационно-психологической операции, чтобы дискредитировать ТЦК.
"Цель понятна - попытаться усложнить процесс комплектования Сил обороны Украины. Один из главных методов соответствующей вражеской пропаганды - дискредитация территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая для этого и к откровенным фейкам также", - добавили в ТЦК.
Фейки о ТЦК
Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны действия мобилизация. Поэтому время от времени в сети появляются фейки о работе ТЦК - бывших военкоматов.
Так, например, в апреле в сети циркулировали слухи о якобы смерти мужчины, которого задержала полиция для доставки в ТЦК в Харькове. Выяснилось, что у него был эпилептический приступ, его доставили в больницу, и после стабилизации состояния отпустили.
До этого Telegram-каналы распространяли видео о якобы похищении сотрудниками ТЦК мужчины с ребенком в Херсонской области.
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