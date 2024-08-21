ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области обнаружили преступления шести оккупантов, пытавших местное население

Харьковская область, Среда 21 августа 2024 13:48
UA EN RU
В Харьковской области обнаружили преступления шести оккупантов, пытавших местное население Фото: преступления РФ против населения Харьковской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харьковской области идентифицированы еще шесть захватчиков, жестоко издевавшихся над гражданским населением во время оккупации. Они объявлены в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечают в прокуратуре, шестерым российским военным доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Подозреваемыми являются военнослужащие "ЛНР" и Нацгвардии РФ, участвовавшие в оккупации населенных пунктов Савинцы и Довгаловка Изюмского района в начале полномасштабного вторжения 2022 года.

По данным следствия, во время оккупации подозреваемые удерживали в застенках проукраинских граждан, издеваясь над ними физически и психологически. Оккупанты применяли пытки для получения информации об украинских военных и местных жителях, поддерживающих ВСУ.

Связанные руки, избиения, угрозы расстрелом и имитации казней - это лишь часть издевательств российских захватчиков, подвергшихся жертвам. Также людей содержали в бесчеловечных условиях, без еды и воды.

В частности, одним из пострадавших является депутат местного совета, подвергшийся жестокому допросу от начальника штаба батальона нацгвардии РФ. Оккупант угрожал ему тяжелым физическим увечьем, а другие подозреваемые избивали его до критического состояния несколько раз для получения данных о деятельности местных партизан.

Также среди жертв российских палачей обнаружили 59-летнего мужчину, который не выжил из-за тяжких телесных повреждений. Выжившим удалось спастись, однако они получили серьезные физические и психологические травмы.

В настоящее время прокуратура решает вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Фото: подозреваемые оккупанты в преступлениях против гражданского населения в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv2)

Следует отметить, что после деоккупации Харьковского региона массово начали поступать сообщения о преступлениях, совершаемых военными РФ в отношении гражданского населения. В частности, больше всего фактов пыток местных жителей было зафиксировано в Изюме.

Российские военные часто прибегают к тактике пыток местного населения с целью выявления необходимой им информации или унижения достоинства человека в случае его отказа идти на сотрудничество с оккупационными властями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанція Харьков Прокуратура Война России против Украины
NEWS
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну