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В Харьковской области подростки насмерть забили пенсионера. Им объявлено подозрение

Среда 28 февраля 2024 22:59
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В Харьковской области подростки насмерть забили пенсионера. Им объявлено подозрение Фото: в Харьковской области подростки до смерти забили пенсионера (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохоронці Харківської області затримали трьох підлітків. Їх підозрюють у вбивстві чоловіка у місті Красноград.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным следствия, 21 февраля этого года несовершеннолетние набросились на 62-летнего мужчину и забили его до смерти. Свои действия злоумышленники снимали на видео.

Как выяснили следователи, лица, причастные к убийству, оказались трое 15 и 16-летних подростков, жителей города Красноград. Полицейские изъяли мобильные телефоны с видеоподтверждениями тяжкого преступления.

Им уже объявлено подозрение и грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подросткам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в котором погибли четыре человека. Сиротами осталось 13 детей.

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