В Харьковской области ликвидировали МСЭК: что известно
Сегодня, 28 ноября, Харьковский областной совет принял решение о реорганизации Областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее главу Татьяну Егорову-Луценко.
Отмечается, что ликвидированную областную МСЭК присоединят к Областной клинической больнице.
Ее функции постепенно перейдут в новую систему медицинской оценки.
Вместо традиционной системы МСЭК, действовавшей десятилетиями в Украине, с 1 января 2025 планируется внедрение экспертных команд врачей в кластерных и сверхкластерных больницах. Именно такое решение было принято Харьковским облсоветом по Областному центру медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Ликвидация МСЭК в Украине
Такое решение явилось ответом на многочисленные коррупционные скандалы и недостатки в системе оценивания инвалидности. Президент Украины и ВРУ его поддержали.
МСЭК в Украине функционируют по старым правилам, но постепенно происходит их замена новой моделью, направленной на прозрачность и эффективность. Процесс должен быть завершен до 1 января 2025г.
Ликвидация МСЭК направлена на устранение бюрократических барьеров и обеспечение прозрачности процесса определения инвалидности. Замена Комиссий старого образца экспертными командами позволит перейти к современным подходам оценки здоровья в соответствии с международными стандартами.
Министерство здравоохранения Украины уже объяснило, как будет происходить процесс установления инвалидности после окончательной ликвидации МСЭК. Подробности - в материале РБК-Украина.
Кроме того, повторные осмотры пациентов также будут проводиться по новым правилам. Раньше мы рассказывали о том, что изменится и кому они будут нужны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.