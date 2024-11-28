В Харьковской области ликвидировали МСЭК: что известно

Сегодня, 28 ноября, Харьковский областной совет принял решение о реорганизации Областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее главу Татьяну Егорову-Луценко.

Отмечается, что ликвидированную областную МСЭК присоединят к Областной клинической больнице.

Ее функции постепенно перейдут в новую систему медицинской оценки.

Вместо традиционной системы МСЭК, действовавшей десятилетиями в Украине, с 1 января 2025 планируется внедрение экспертных команд врачей в кластерных и сверхкластерных больницах. Именно такое решение было принято Харьковским облсоветом по Областному центру медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Ликвидация МСЭК в Украине

Такое решение явилось ответом на многочисленные коррупционные скандалы и недостатки в системе оценивания инвалидности. Президент Украины и ВРУ его поддержали.

МСЭК в Украине функционируют по старым правилам, но постепенно происходит их замена новой моделью, направленной на прозрачность и эффективность. Процесс должен быть завершен до 1 января 2025г.

Ликвидация МСЭК направлена на устранение бюрократических барьеров и обеспечение прозрачности процесса определения инвалидности. Замена Комиссий старого образца экспертными командами позволит перейти к современным подходам оценки здоровья в соответствии с международными стандартами.

Министерство здравоохранения Украины уже объяснило, как будет происходить процесс установления инвалидности после окончательной ликвидации МСЭК. Подробности - в материале РБК-Украина.