Хакери погрожують ключовим систем інфраструктури інтернету - ICANN

Фото: хакер (Pixabаy)

В останні тижні атаки "викликають все більше побоювань" у фахівців

Ключові елементи інфраструктури, що забезпечують роботу інтернету, знаходяться під загрозою через хакерські атаки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Agence France-Presse з посиланням на директора технологічного відділу американської корпорації з управління доменними іменами і IP-адресами (ICANN) Девіда Конрада.

Мова йде про атаки з 2017 року. В останні тижні вони "викликають все більше побоювань" у фахівців, у тому числі вони привернули увагу ICANN. Цілі атак, як наголошується в публікації, - комп'ютерні системи, які застосовуються для одержання інформації про домени.

"Вони націлюються на саму інфраструктуру інтернету. У минулому мали місце цілеспрямовані атаки, але не було нічого подібного", - заявив директор.

Нагадаємо, що компанія Microsoft вдруге за шість місяців виявила пов'язану з російським урядом операцію, спрямовану проти впливових аналітичних центрів, які займають критичну позицію щодо Росії.

РБК-Україна писало, що корпорація Microsoft розширить сервіс кібербезпеки Account Guard для 12 європейських країн, щоб захистити своїх клієнтів в політичному просторі від хакерських атак.