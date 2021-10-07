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Хакери РФ намагалися атакувати урядові мережі США та Європи, - CNN

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Четвер 07 жовтня 2021 08:29
Хакери РФ намагалися атакувати урядові мережі США та Європи, - CNN Фото: хакери РФ намагалися атакувати урядові мережі США та Європи (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Впродовж останніх місяців російські хакери намагалися атакувати американські та європейські урядові мережі. Вони стоять за успішним зломом федеральних агентств США у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Російська група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося. Хакери також використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що хакери скомпрометували декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, що забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі.

Однак поки не відомо, чи отримали зловмисники доступ до урядових мереж, наразі це питання намагаються вивчити федеральні органи США.

"Це питання підіймалося на нещодавніх засіданнях Ради національної безпеки", - зазначають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно США звинуватили РФ в бездіяльності стосовно кіберзлочинців.

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