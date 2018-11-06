Хакери почали масштабну атаку проти диктатури в одній з країн Африки

Фото: хакер (flickr.com/iabeta)

Хакери взяли на себе відповідальність за широкомасштабну атаку DDoS

Хакери з угрупування Anonymous зламали 70 веб-сайтів уряду Габону в знак протесту проти диктатури президента Алі Бонго. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Next Web.

Хакери взяли на себе відповідальність за широкомасштабну атаку DDoS, імовірно зламавши численні веб-сайти уряду країни Габон. Хакери виправдовують свій вчинок, стверджуючи, що це реакція на диктатуру президента країни.

"Anonymous завжди буде боротися проти диктаторів і їх режимів. Ми будемо голосом для безмовних, відповідати на безмовне корупцію, расизм або інші подібні зловживання", - йдеться в заяві хакерів.

72 різних офіційних і урядових веб-сайту Габону зіткнулися з DDoS-атаками. Багато веб-сайти вирушили в автономний режим після атаки, багато хто з них як і раніше недоступні. Група атакувала "всі веб-сайти, що закінчуються на .ga" разом з їх поштовими системами. Серед них - веб-сайт уряду Габону.

Як зазначає видання, на всіх урядових веб-сайтах був відсутній захищений протокол SSL або TSL.

Група Anonymous була створена приблизно в 2003 році. Вона є провідною групою хакерів, які використовують злом як форму протесту. Раніше група взяла на себе відповідальність за DDoS-атаки в Південній Африці і Зімбабве, а також за шкоду, заподіяну сайтів уряду Нігерії.

Також раніше міжнародна хакерська угруповання Апопумоиѕ здійснила атаку на три міністерства Іспанії та Народної партії.