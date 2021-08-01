ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хакери атакували систему COVID-вакцинації в Італії

Новость на русском →
Італія, Неділя 01 серпня 2021 19:59
Хакери атакували систему COVID-вакцинації в Італії Фото: хакери атакували систему вакцинації в Італії (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В італійському столичному регіоні Лаціо зафіксували хакерську атаку на систему вакцинації від коронавірусу. Хакери атакували компанію, яка управляє призначеннями вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Йде потужна хакерська атака на регіональну базу даних", - повідомила влада італійського регіону.

Наразі всі системи були вимкнені, зокрема система регіонального порталу охорони здоров'я та мережі вакцинації від коронавірусу. Влада регіону попередила, що через цю хакерську атаку програму вакцинації можуть відкласти.

"Це дуже потужна хакерська атака, дуже серйозна... все вийшло з ладу. Вся регіональна система перебуває під атакою", - сказав менеджер з охорони здоров'я регіону Лаціо.

Наразі поліція та прокуратура вивчають цю ситуацію та можуть почати розслідування, щоб з'ясувати, хто стоїть за цією хакерською атакою.

Читайте РБК-Україна в Google News
хакери Італія Вакцинація Коронавірус
NEWS
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа