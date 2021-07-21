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Хакери атакували найбільшу нафтокомпанію Саудівської Аравії: вимагають гроші за дані

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Саудівська Аравія, Середа 21 липня 2021 20:26
Хакери атакували найбільшу нафтокомпанію Саудівської Аравії: вимагають гроші за дані Фото: хакери шантажують найбільшу нафтокомпанію Саудівської Аравії викраденими даними (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Хакери вимагають від саудівської нафтогазової компанії Saudi Aramco викуп в розмірі 50 млн доларів в криптовалюті. Зловмисники викрали дані розміром один терабайт в організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Компанія Saudi Aramcо підтвердила інформацію стосовно того, що дані, які знаходяться на одному з сайтів даркнету - належать їй та ще одній з фірм, з якою вона співпрацювала раніше. Зокрема, про витік даних саудівський нафтогазовий гігант дізнався зовсім нещодавно.

Хакери, зі свого боку, обіцяють видалити викрадену інформацію після отримання викупу в розмірі 50 млн доларів в криптовалюті.

"Ми підтверджуємо, що витік стався не через проломи в нашій системі безпеки. Він не вплинув на працездатність компанії. Ми продовжуємо підтримувати надійність нашої системи кібербезпеки", - відзначає пресслужба Saudi Aramcо.

Варто відзначити, що нафтогазова компанія й раніше ставала жертвою хакерських атак. Наприклад, у 2012 році через вірус у мережі комп’ютерів, організації довелося знищити близько 30 тисяч пристроїв.

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