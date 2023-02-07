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Хакеры из КНДР украли рекордное количество криптовалюты и секретных данных, - ООН

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Вторник 07 февраля 2023 02:55
Хакеры из КНДР украли рекордное количество криптовалюты и секретных данных, - ООН Фото: хакеры из КНДР украли рекордное количество секретных данных (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

По данным ООН, в 2022 году хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили больше криптовалютных активов и секретных данных, чем во все предыдущие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В конфиденциальном отчете ООН говорится, что преступники из КНДР нацелились на сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний.

"КНДР использовала изощренные кибертехнологии как для получения доступа к цифровым сетям, задействованным в киберфинансировании, так и для кражи потенциально ценной информации, в том числе для своих оружейных программ", - говорится в отчете комитета Совета Безопасности ООН.

По их оценкам, хакеры, связанные с Северной Кореей, украли виртуальные активы на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов в 2022 году.

"Изменение стоимости криптовалюты в долларах США в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки. Таким образом, 2022 год стал рекордным годом для кражи виртуальных активов КНДР", — говорится в отчете ООН.

Большинство кибератак было совершено группами, контролируемыми главным разведывательным управлением Северной Кореи — Главным разведывательным бюро. В число этих групп входят хакерские группы, отслеживаемые индустрией кибербезопасности, под именами Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.

Ранее стало известно, что масштабная хакерская атака, которую впервые обнаружили в Италии, заблокировала тысячи серверов по всей Европе.

Недавно РБК-Украина сообщало, что российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит группировка Killnet, сотрудничающая с другими хакерами.

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