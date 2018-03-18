Гвоздик - Амар: відео та огляд бою

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів бою між непереможним українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) і французьким боксером Мехді Амаром (34-6-2, 16 КО).

Українець завоював перший чемпіонський титул в кар'єрі, ставши володарем тимчасового пояса за версією WBC в напівважкій вазі.

Для 30-річного уродженця Харкова цей поєдинок став 15 на професійному рингу. Бій пройшов в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Гвоздик контролював хід поєдинку, завдаючи раз-у-раз потужні удари по супернику. Олександр захопив центр рингу, домінуючи протягом 12 раундів. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу українському боксерові - 116:112, 117:111 і 118:110.

The @GEICO Photo Of The Fight:



Shots like this are how @AlexandrGvozdyk scored the decision win and a light heavyweight title. pic.twitter.com/ZGJL7Ee3i0 — Top Rank Boxing (@trboxing) March 18, 2018

Наступний поєдинок Гвоздик повинен провести за повноцінний пояс WBC. Суперник визначиться 19 травня в бою чинного чемпіона WBC Адоніса Стівенсона і претендента Баду Джека.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).