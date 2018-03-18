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Гвоздик - Амар: відео та огляд бою

НовиниСпорт    18.03.2018 - 09:55
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)

Непереможний українець завоював перший чемпіонський титул в кар'єрі

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів бою між непереможним українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) і французьким боксером Мехді Амаром (34-6-2, 16 КО).

 

Українець завоював перший чемпіонський титул в кар'єрі, ставши володарем тимчасового пояса за версією WBC в напівважкій вазі.

Для 30-річного уродженця Харкова цей поєдинок став 15 на професійному рингу. Бій пройшов в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Гвоздик контролював хід поєдинку, завдаючи раз-у-раз потужні удари по супернику. Олександр захопив центр рингу, домінуючи протягом 12 раундів. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу українському боксерові - 116:112, 117:111 і 118:110.

Наступний поєдинок Гвоздик повинен провести за повноцінний пояс WBC. Суперник визначиться 19 травня в бою чинного чемпіона WBC Адоніса Стівенсона і претендента Баду Джека.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

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Теги: видео, бой, Олександр Гвоздик, Бокс
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