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"Полесье" вышло в четвертьфинал Кубка Украины: Гуцуляк оформил победный гол "Кривбасса"

Житомир, Среда 30 октября 2024 17:31
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"Полесье" вышло в четвертьфинал Кубка Украины: Гуцуляк оформил победный гол "Кривбасса" Фото: "Полесье" – "Кривбасс" (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Житомирское "Полесье" обыграло криворожский "Кривбасс" в 1/8 финала национального кубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Полесье" – "Кривбасс" – 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 – Задерака, 17

Команды начали игру без разведки. В стартовом размене атаками первыми отличились гости. Задерака уже на 17-й минуте, замкнув передачу Твердохлеба из-за пределов штрафной, заставил голкипера "волков" Волынца капитулировать.

"Полесье" бросилось отыгрываться. Хозяева владели инициативой, давили на ворота и в конце концов эти усилия принесли результат. За две минуты до перерыва Леднев навесил во вратарский и Чоботенко головой переправил мяч в сетку – 1:1.

Во втором тайме увереннее чувствовал себя заметно прибавивший "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба имела преимущество, больше атаковала. Но получила мяч в свои ворота.

На 72-й минуте житомирцы организовали быструю атаку. Михайличенко оказался на левом фланге и вырезал идеальный пас на Гуцуляка. А тот из пределов вратарского пробил головой. Голкипер гостей Клищук в прыжке даже дотянулся до мяча, но перевести через перекладину не смог. Голеадор житомирского клуба забил во втором матче подряд, вернувшись на поле после травмы.

"Кривбасс" пошел на штурм и чуть не спасся уже в компенсированное время. В последней атаке после розыгрыша углового имел шанс Аморозо, но попал в штангу.

Команда Вернидуба покинула очередной турнир в сезоне. "Полесье" ждет соперника в четвертьфинале.

Ранее "Александрия" разбила клуб Первой лиги, а "Буковина" обыграла "Пробий" в Кубке Украины.

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