ГУР о Кадырове: его состояние тяжелое, это будет иметь последствия для режима Путина

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова оценивают как тяжелое. Это будет иметь последствия для режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона .

"Относительно Кадырова, к сожалению сейчас не имеем точки в этом вопросе, но информация о коме действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что состояние тяжелое и это сегодня то, что можно утверждать точно", - говорится в заявлении.

По словам Юсова, о других сценариях точно проверенной информации, которой можно оперировать, пока нет. Однако ГУР Минобороны может подтвердить тяжелое состояние Кадырова.

Это будет иметь последствия для режима Путина.

"Конечно это будет иметь последствия не только для Чечни, но собственно для Северного Кавказа и в целом для архитектуры режима Путина", - сказал представитель разведки.

Также он уточнил, что даже если возможно не смерть, то проблемы со здоровьем у Рамзана Кадырова, которые сегодня уже очевидно можно констатировать, будут влиять на ситуацию с финансовыми потоками, перераспределение политической системы власти внутри режима Путина.

Юсов добавил, что для Украины, для народов порабощенных РФ и вообще людей является хорошей вестью.

Проблемы со здоровьем у Кадырова

Ранее издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

За последнее время он сильно поправился, имеет очень опухший вид, а на видео он часто не может открыть глаза. Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

Ранее в ГУР заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Речь идет не о ранениях.