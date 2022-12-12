Громкий скандал в Китае: арестованы 63 члена банды криптовалютчиков

Полиция в Китае арестовала преступную группировку, которая отмыла 1,7 млрд долларов через криптовалюту даже после репрессий в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Как пишет издание, полиция арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 12 млрд китайских юаней, или 1,7 млрд долларов, с помощью криптовалюты. Это произошло на фоне интенсивного подавления Пекином торговли цифровыми монетами.

"Начиная с мая 2021 года преступная группа якобы использовала доходы из незаконных источников, включая финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры, и конвертировала их в криптовалюту tether. При этом банда использовала различные торговые счета для криптовалюты, чтобы конвертировать деньги обратно в китайские юани", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники использовали службу обмена сообщениями Telegram, заблокированную в Китае, чтобы вербовать людей по всей стране. Они должны были открывать криптосчета, чтобы помочь отмывать средства. Ранее мошенники пытались обращаться к зарубежным биржам, чтобы торговать криптовалютами, но это стало сложнее из-за усилившихся в прошлом году репрессий со стороны властей.

Обнаружили преступников, когда у одного из подозреваемых заметили ежемесячный объем транзакций в 10 млн юаней на его банковском счету. Двое подозреваемых скрылись в Бангкоке, но их убедили вернуться в Китай. О чем идет речь, в полиции не уточняют. Также власти заявили, что у банды были конфискованы доходы на сумму более 130 млн китайских юаней.

"Данное дело доказывает, что даже после попыток Пекина уничтожить деятельность, связанную с криптовалютой, включая торговлю и майнинг, в стране все еще насчитывается большое количество цифровой валюты", - пишет CNBC.