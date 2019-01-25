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ДСНС в 2018 році відновила майже 600 будинків на Донбасі, - Чечоткін

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 14:15
ДСНС в 2018 році відновила майже 600 будинків на Донбасі, - Чечоткін
Ілюстративне фото (restoring-donbass.com)

Підрозділами ДСНС на Донбасі було обладнано п'ять пунктів надання допомоги населенню

У минулому році підрозділам служби з надзвичайних ситуацій вдалося відновити на Донбасі 566 будинків місцевих жителів, які були пошкоджені в результаті обстрілу бойовиків. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає кореспондент РБК-Україна.

"За виконання завдань на Сході України вже майже п'ять років наша держава протидіє збройної агресії Росії в Луганській і Донецькій областях. Протягом 2018 року до виконання завдань від ДСНС залучалося п'ять тисяч чоловік і 430 одиниць техніки, якими врятовано 266 осіб і 1911 будівель", - повідомив Чечоткін.

Він також відзначив, що підрозділами ДСНС на Сході України було обладнано п'ять пунктів надання допомоги населенню, які були розташовані в межах КПВВ уздовж лінії зіткнення.

"Відновлено 566 пошкоджених від обстрілу житлових будинків і об'єктів інфраструктури", - додав він.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в 2018 році було перевірено і разминировано більше 4 тисяч гектарів.

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Новини України ДонбасНиколай Чечеткин
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