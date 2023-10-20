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В Грузии утвердили план действий в случае применения ядерного оружия в регионе

Пятница 20 октября 2023 10:52
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В Грузии утвердили план действий в случае применения ядерного оружия в регионе Иллюстративное фото: власти Грузия разработали план действий на случай ядерной катастрофы в регионе (flickr by JRope)
Автор: Владимир Костырин

Грузинские власти и службы государственной безопасности (СГБ) разработали и утвердили план действий на случай применения в регионе ядерного оружия.

Об этом заявил руководитель грузинской СГБ Григол Лилуашвили, передает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В разговоре с журналистами он отметил, что в настоящее время грузинское население постепенно начинает осознавать важность ядерной угрозы.

"Хочу напомнить, что нынешние вызовы не исключают применения ядерного оружия", - сказал глава грузинской службы госбезопасности.

При этом он уточнил, что имеет в виду не Грузию, а окружающий регион.

"С участием руководителей правительства, реагирующих органов и агентства нашей СГБ разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства прописан сценарий, план действий, который, не дай Бог, придется воплотить в жизнь в таком случае", - заявил Лилуашвили.

Также он отметил, что различные сценарии на случай ядерной катастрофы разрабатывают многие страны, в том числе и государства Европейского союза.

По словам главы СГБ Грузии, бомбоубежища являются актуальными только "во время прямого попадания", и Тбилиси необходимо проводить "умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами".

Ранее сообщалось, что 18 октября Госдума РФ приняла в целом законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой шаг, который расценили как провокацию.

Напомним, что Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят на сессии Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку его не подписало достаточное количество стран.

Последнее ядерное испытание РФ провела в 1990 году. Но в феврале 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил подготовить полигон для проведения такого испытания, "если США сделают это первыми".

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