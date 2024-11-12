ua en ru
Вт, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Батуми, Вторник 12 ноября 2024 11:55
UA EN RU
Грузия – Украина: где смотреть матч Лиги наций Фото: "Сине-желтые" переиграли грузин в октябре (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Грузии в 5 туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т. п.) и " MEGOGO Спорт". Клиентам кабельного ТВ трансляция также будет доступна. В сети эксклюзивным транслятором поединка остается платформа MEGOGO.

Предматчевая студия начнется там в 17:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против кавказских "крестоносцев" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров объяснил отсутствие Ярмоленко в списке вызванных. По словам тренера, на данный момент он стремится проверить в деле других исполнителей на позициях правого вингера. Приглашение в ряды "сине-желтых" в ноябре получили Зубков и Гуцуляк.

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Реброва уступили Албании (1:2) и Чехии (2:3).

Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Мудрик. В то же время, Крыськив, Назаренко и Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.

Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" идут последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы на повышение в классе. Для этого нужно побеждать грузин (16 ноября) и албанцев (19 ноября).

К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Megogo Сборная Украины Первый национальный (НТКУ) Лига наций
NEWS
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города