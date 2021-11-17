Група компаній DIM презентувала оновлену концепцію житлового комплексу Lucky Land

16 листопада на території конгресно-виставкового центру "Парковий" відбулася масштабна презентація оновленої концепції житлового комплексу Lucky Land. На один вечір виставкова зала центру перетворилася на зелену оазу з місцями для відпочинку та спілкування, якою в майбутньому й стане територія Lucky Land. В рамках святкового заходу група компаній DIM презентувала також нове позиціювання бренду "Живи більше", яке було розроблене у партнерстві з креативним агентством TABASCO.

Привітав гостей вечора видовищним відео, представивши місію, цінності та нове позиціювання DIM "Живи більше", засновник та керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський:

Програма заходу складалася з двох частин: офіційної та святкової. У першій частині виступили спікери, які розповіли гостям про те, як викристалізовувалися основні ідеї оновленої концепції житлового комплексу Lucky Land та позиціювання "Живи більше", чим наразі живе та пишається група компаній DIM: Олексій Ревін, генеральний директор групи компаній DIM, Олександр Попов, засновник та головний архітектор архітектурного бюро archimatika та Олександр Смірнов, партнер та креативний директор креативного агентства TABASCO. Яскравою подією святкової частини заходу став виступ неймовірного за енергетикою співака Артема Пивоварова.

"Сьогодні ми презентували нову концепцію житлового комплексу Lucky Land, яка була створена у партнерстві з архітектурним бюро archimatika. Ми впевнено можемо сказати, що проєкт вийшов насправді унікальним, адже нам вдалося поєднати все та навіть більше з того, що сьогодні потребує сучасна людина для комфортного життя. Тут йдеться як про архітектурні рішення самих будинків, в основі яких покладена містобудівна парадигма київського Хрещатика та Майдану Незалежності, каскадну поверховість, про різноплановість будівель та використання сучасних й ексклюзивних елементів декору, так і про соціальну складову. Територія житлового комплексу буде наповнена різноманітною інфраструктурою - від крамниць та сервісів до культурних центрів, алей для прогулянок, місць для заняття спортом та відпочинку, які будуть інтегровані в існуючий ландшафт лісової зони. І все це буде доступним для усіх киян", - зазначив Олексій Ревін, генеральний директор групи компаній DIM.

Оновлена концепція житлового комплексу Lucky Land стала першим масштабним прикладом реалізації ідеї "Живи більше" в нових проєктах групи компаній DIM. Загалом же нею пронизані всі без виключення комплекси DIM. Кожний квадратний метр житлового та громадського простору - це поєднання екологічності, продуманості та комфорту. Ба більше, це зміст життя та роботи великої команди однодумців, об’єднаних спільною метою.

"Живи більше" - це заклик до людей, які вже стали щасливими власниками квартир у проєктах групи компаній DIM, та тих, хто сьогодні знаходиться в пошуку нового житла. Хочете більше свіжого повітря, більше якісної води, більше позитивних вражень та емоцій? Тоді вам сюди - у житлові проєкти, де створюється дім, в який хочеться повертатися, яким хочеться пишатися та в якому хочеться жити більше!" - додав пан Олексій.

На подію були запрошені партнери та друзі групи компаній DIM, потенційні клієнти та представники медіа. Пригощало гостей односолодове шотландське віскі Singleton, за безпечне проведення заходу відповідала мережа медичних центрів ADONIS, яка має понад 20 років медичного досвіду, незабутню ж атмосферу зеленої оази створила українська компанія LoraShen, яка спеціалізується на створенні унікальних авторських рішень у флористиці та дизайні. Проєкти, що створює компанія, завжди на стику культур і епох, в яких краса і оригінальне бачення завжди в пріоритеті.