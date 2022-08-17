ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грози зі зливами накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Середа 17 серпня 2022 07:00
Грози зі зливами накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде зі зливами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 17 серпня по всій Україні очікуються грози та дощі. При цьому місцями прогнозують зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, помірні короткочасні дощі з грозами (на сході країни місцями), вдень у південно-західних областях значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +18 +20, вдень +24 +28 градусів;
  • на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +30;
  • у східних областях вночі +18 +20, вдень +29 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +22 +27 градусів.

Грози зі зливами накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі короткочасні дощі місцями, а вдень з грозами. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вдень вночі покажуть +17 +19 градусів, а вдень +25 +27.

Грози зі зливами накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про погоду на День Незалежності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям