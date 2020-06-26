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Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 16:25
Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні
Фото: люди на пляжі (РБК-Україна)

У Києві буде сонячно, очікується спека до +31

Погода в Україні на вихідних буде дощовою у західних, північних та деяких центральних областях. При цьому стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 27 червня

У суботу західні області продовжать заливати грозові дощі, також незначні опади можливі у Сумській та Полтавській областях. Температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +26 до +29 градусів, на решті території термометри покажуть від +29 до +31 градуса. Вночі температура повітря буде в межах +14...+20 градусів.

Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні

Прогноз на 28 червня

У неділю грозові дощі охоплять західні, більшість центральних та північні області. У східних та південних областях буде малохмарно. На заході термометри коливатимуться від +24 до +29, а у центральних та північних областях очікується до +30. У південних та східних областях повітря нагріється до +33 градусів.

Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на липень, очікують до понад +40 градусів тепла.

Крім того, сьогодні в Україні прогнозують до +32 градусів тепла, а місцями можливі дощі з грозами.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрдождижарагроза
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