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Гройсман заявив, що у 2019 Україна може досягти стабілізації гривні

Новини » Політика    19.02.2019 - 00:48
Гройсман заявив, що у 2019 Україна може досягти стабілізації гривні
Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Прем'єр-міністр зазначив, що надалі планується економічне зростання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у 2019 України може досягти стабілізації національної валюти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

За словами Гройсмана, виборчий процес впливає на економічне зростання не зовсім позитивно.

" В 2019 році якщо продовжувати працювати залучаючи інвестиції, розвиваючи промисловість і інші сектори економіки, ми можемо досягти абсолютної стабільності національної валюти, і не буде різкого зростання цін як ми бачили попередні роки. Далі ми плануємо зростання економічне. Але ми розуміємо, що виборчий процес впливає на це не зовсім позитивно. ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Гройсман відзвітував про роботу Кабінету міністрів за минулий рік.

Кабінет міністрів на засіданні у середу 13 лютого затвердив звіт про свою роботу за минулий рік. Найближчим часом документ внесуть у Верховну раду, де депутатам його презентує прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Уряд змушений робити це кожен рік, виконуючи відповідну норму регламенту КМУ.

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