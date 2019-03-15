Гройсман назвав план розвитку Харківської області абсолютно реалістичним

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман схвалив план розвитку області на найближчий час

Плани розвитку Харківської області є абсолютно реалістичними. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, підбиваючи підсумки розширеного засідання Ради регіонального розвитку Харківської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Захід відбувся 14 березня в Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

У Раді взяли участь представники районів Харківської області, керівники ОТГ, промислових підприємств, вишів, медичних закладів і так далі.

Під час засідання голова ХОДА Юлія Світлична та керівники об'єднаних громад регіону розповіли про результати роботи та подальших планах розвитку.

"Я дуже задоволений був почути про плани галузі на найближчий час. Вони абсолютно реалістичні, і у вас є абсолютно все для того, щоб це зробити. Хотів подякувати кожному з вас. Це дуже добре, коли у людини є не тільки обов'язок виступити, а коли є запал, енергія до змін. І я відчув це у всіх виступаючих. Відразу відчув це від голови облдержадміністрації Юлії Олександрівни", - сказав Гройсман, підводячи підсумки заходу.

Нагадаємо, в ході засідання Ради регіонального розвитку Світлична Юлія повідомила, що в найближчі 3 року заплановане відновлення 2000 об'єктів у Харківській області.