Деньги по программе "єКнига" получат только 18-летние украинцы: в Минкульте объяснили причину

По состоянию на утро 17 декабря, заявку на выплату по государственной программе "єКнига" подали уже 10 500 украинцев. В рамках программы, совершеннолетние граждане Украины могут получить 908 гривен на покупку книг.

Об этом рассказала первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

В рамках программы "єКнига" средства получат только те украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. В частности, их можно потратить на покупку книг на украинском языке. Речь идет о бумажных изданиях, электронных и аудиокнигах.

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления. Это можно сделать, как онлайн, так и офлайн. Однако только в тех в книжных магазинах, которые участвуют в программе. Весь перечень этих магазинов можно найти на сайте Украинского института книги.

Почему "єКнига" доступна только для 18-летних

По словам Григоренко, 18 лет - это возраст принятия самостоятельных взвешенных решений.

"Поэтому государство стимулирует чтение, таким образом, предоставляя эту помощь для того, чтобы люди могли приобрести книги, которые соответствуют их запросу на том этапе жизни", - заявила Галина Григоренко.