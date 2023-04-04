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Общины запорожской области получили от "Спасаем жизнь" очередную партию продуктовых наборов

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Вторник 04 апреля 2023 15:06
Общины запорожской области получили от "Спасаем жизнь" очередную партию продуктовых наборов Фото: общины запорожской области получили от "Спасаем жизнь" очередную партию продуктовых наборов
Автор: Артем Горовенко

Жители 18 общин и поселков Запорожской области получили от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" почти 5 тысяч продуктовых и гигиенических наборов. В первую очередь помощь получили представители незащищенных слоев населения - люди с инвалидностью, опекуны, одинокие матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

"В этих наборах есть и крупы, и консервы, и сладости. В других наборах 0 средства для гигиены и вещи первой потребности. Такая помощь необходима людям, потому что мы живем у зоны боевых действий, где, к сожалению, очень частые обстрелы. Мы очень благодарны Метинвесту за такую помощь", - говорит председатель Степногорского поселкового совета Ирина Кондратюк.

У города и села Запорожской области такая гуманитарная помощь от проекта едет не в первый раз.

Напомним, гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" была создана для поддержки Украины еще в начале полномасштабного вторжения. В год украинцы из 70 территориальных общин получили более 4 000 тонн пищевых продуктов и средств гигиены.

Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира. К инициативе присоединились 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Всего за год гуманитарный проект помог почти 500 тысяч человек.

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