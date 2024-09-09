Общества для ВПЛ: что нужно, чтобы вынужденные переселенцы стали их полноценными жителями

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, в настоящее время в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. Причем речь идет не только о решении их жилищного вопроса, но и о помощи в трудоустройстве, экономической и социальной реинтеграции. Ключевая роль в этом процессе как раз у принимающих общин.

"Согласно последним опросам, граждане, чье уничтоженное жилье находится на оккупированных территориях или на территориях боевых действий, на вопрос о том, стоит ли восстанавливать его, отвечают, что только при наличии необходимых условий безопасности. Следовательно, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы место их нынешнего проживания становилось их домом. И ключевая роль в этом у принимающих общин", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что сейчас следует сосредоточиться не на краткосрочных вариантах решения жилищного вопроса ВПЛ, а на долгосрочных. Поэтому и на уровне Парламента, и на уровне правительства сейчас активно разрабатываются варианты таких инструментов. Некоторые заимствованы из практик ЕС, но адаптированы под Украину, некоторые – вообще требование международных партнеров, финансово помогающих восстановлению нашей страны.

"Сейчас в работе четыре таких инструмента: улучшение условий ипотеки "єОселя" для ВПЛ, которая в настоящее время для них в основном недоступна, дополнительные субсидии на аренду жилья, социальная аренда, а также отдельный вид аренды – с правом выкупа. Запуск двух последних инструментов – требование обновить жилищное законодательство, зафиксированное в программе Ukraine Facility, согласно которой Украина до 2027 года получает от ЕС 50 млрд евро", – рассказала Шуляк.

Она также подчеркнула, что принимающим общинам очень важно оказывать помощь внутренним переселенцам в трудоустройстве, переучке и повышении своего профессионального уровня, чтобы они могли стать более конкурентными на рынке труда, имели возможность обеспечивать себя и семью.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что общинам следует сосредоточиться и на создании своих программ комплексного восстановления, в которых должен быть прописан комплекс мер по повышению качества предоставления социальных услуг. Это, в частности, помощь внутренне перемещенным лицам и всем людям, нуждающимся в социальной защите.

"Определенная часть денег по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС, в том числе почти 1 миллиард евро, пойдет в общины напрямую. И для нас очень важно, чтобы общины были максимально готовы к реализации качественных проектов на местах", - подчеркнула председатель комитета местного самоуправления.

Прежде всего, пояснила она, эти проекты должны быть направлены на предоставление качественных услуг от государства, в частности, в сфере здравоохранения, образования, а также для обеспечения домов ВПЛ и тех лиц, жилье которых разрушено или повреждено, и поддержки критической инфраструктуры.