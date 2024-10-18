Общинам на обучение восстановлению выделят 100 млн евро: на что смогут потратить

Украинским общинам предоставят 100 млн евро на обучение, как правильно работать по европейским стандартам и реализовывать в соответствии с ними проекты, связанные с восстановлением. В частности, и для того, чтобы правильно обновить стратегию регионального развития, которая должна будет сделать каждая из украинских областей до 2025 года.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что каждая из почти 1500 украинских территориальных общин должна реализовывать проекты по своему восстановлению и развитию согласно европейским стандартам. В рамках этого Украина уже выполнила ряд индикаторов, разрешающих международным партнерам выделять ей средства на восстановление. При этом, подчеркнула Шуляк, речь идет не только о средствах восстановления, но и о финансировании процессов, приближающих Украину к ЕС как современной стране.

"Мы сейчас очень много говорим о восстановлении и именно оно будет стоять в центре каждой общины - именно от него и, в частности, ОМС, будет зависеть, насколько качественно это восстановление планируется и насколько качественно используются новые принципы и новые европейские стандарты", - добавила Шуляк.

Она сообщила, что для соответствующего обучения общин тому, как правильно работать по европейским стандартам и в рамках них планировать не только восстановление, но и развитие, третий компонент Ukraine Facility предполагает выделение украинским общинам 100 млн. евро.

"Эти средства для того, чтобы дать общинам современный и эффективный алгоритм, планировать качественное восстановление и качественное развитие. Они позволят общинам реализовывать новые проекты, связанные с восстановлением по европейским стандартам. Так, чтобы на местах евроинтеграция не казалась чем-то столь далеким и недостижимым. Более того, эти средства будут направлены именно на обучение представителей общин, чтобы они могли эффективно работать с международными средствами", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что одним из индикаторов выполнения Украиной требований программы Ukraine Facility является обновление государственной стратегии регионального развития, принятой Правительством в конце августа. Согласно ей, до февраля 2025 все области должны обновить свои областные стратегии. Согласно этому, сейчас обновлением стратегий занимаются и общины.

Каждая из таких стратегий – государственная, местная и региональная, должна коррелироваться между собой и когда они будут разработаны в соответствии с этим, ожидается также конкретный план мер по их реализации.

"Здесь нам также, думаю, будет помогать европейский союз, уже имеющий принятые стандарты. В частности, ISO, показатели устойчивых общин, показатели умных городов, цифрового перехода и т.д. Нам всем нужно научиться с ними работать, поэтому для этого нужно и финансирование", – подытожила Елена Шуляк.