Громада Киева передала на поддержку ВСУ в виде субвенций больше, чем все остальные громады вместе

За три квартала 2024 года 262 украинские общины перечислили в государственный бюджет в виде субвенции на поддержку Сил обороны более 8,5 млрд грн. В том числе Киев заплатил почти 4,4 млрд грн - больше, чем все другие общины, которые предоставили сведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра развития инноваций и ОО "Голка".

"Если проанализировать суммы, которые общины вернули из местного бюджета в виде субвенций на поддержку сил обороны именно в государственный бюджет для дальнейшего распределения, то рейтинг возглавляет Киев. Из столичного бюджета в государственный, согласно планам города, должно было поступить за прошлый год более 4,4 млрд грн", - говорится в исследовании.

Согласно инфографике, за I-III кварталы 2024 года госбюджет получил от 262 общин 8 млрд 572 млн грн. В том числе от столицы - 4 млрд 435 млн, а от всех остальных - 4 млрд 137 млн грн. То есть Киев передал в госбюджет больше, чем все остальные общины, предоставившие сведения.

Всего с января по сентябрь 2024 года 262 украинские общины потратили на собственную безопасность и передали в государственный и областные бюджеты на поддержку защитников 25 млрд грн. В том числе 9 млрд было потрачено на собственные нужды безопасности, а 15 млрд - на Силы обороны. В исследовании отмечается, что общая сумма по Украине может быть значительно больше, ведь сведения предоставили не все общины.

Кроме того, в данных, которые удалось собрать за три квартала прошлого года, не исследовали, сколько средств было потрачено на работу чрезвычайников, помощь семьям военнослужащих и тому подобное. Учитывали только средства на помощь силам обороны.

При этом общины продолжали помогать ВСУ несмотря на то, что государство изъяло у них "военный" и "силовой" НДФЛ, отмечается в сообщении.

"Общины продолжают помогать фронту даже после того, как государство забрало "военный" НДФЛ и полностью взяло на себя эту функцию. Действительно, оборона - это функция государства и средства на оборону должны быть именно в госбюджете. Но громады и дальше помогают фронту устранять последствия вооруженной агрессии. И это понятно. Нацбезопасность сейчас - это ценность для всех", - отметил заместитель директора Центра развития инноваций Михаил Лейченко.

Исследование проводили Центр развития инноваций совместно с общественной инициативой "Игла". Проанализирована информация, которую предоставили 262 общины из 24 областей. В частности, 20 областных центров.

Ранее сообщалось, что в целом Киев в 2024 году потратил на помощь Силам обороны около 10 миллиардов гривен из своего бюджета. Это больше всего из всех регионов Украины.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что столица передала военным более 14 000 БпЛА различных типов, более 100 автомобилей, а также системы РЭБ, средства связи и другое снаряжение. Еще более 3000 дронов, снаряжение и броневики "Кобра" были приобретены за внебюджетные средства.