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Громада Киева передала помощь 27 бригаде Нацгвардии - 1100 FPV-дронов различных типов, - Кличко

Пятница 18 апреля 2025 13:36
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Громада Киева передала помощь 27 бригаде Нацгвардии - 1100 FPV-дронов различных типов, - Кличко Фото: Громада Киева передала помощь 27 бригаде Нацгвардии (t.me/vitaliy_klitschko/)
Автор: Александр Мороз

Столичная громада передала очередную крупную партию дронов 27 бригаде Нацгвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"От громады столицы бойцам на фронт отправилась очередная партия крайне необходимой помощи. 27-й отдельной Печерской бригаде Нацгвардии Украины передал 1100 мультироторных систем. Это FPV-дроны различных типов - и ночные, и 8 и 10 дюймов", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года город выделил из бюджета 27 бригаде 30 млн грн на приобретение необходимого оснащения.

"Громада Киева продолжает поддерживать наших защитников!", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из бюджета столицы выделено уже более 5,5 млрд грн на помощь военным. В прошлом году Киев направил на поддержку защитников 10 млрд грн.

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Киев Виталий Кличко
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