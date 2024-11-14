У громад хотят изъять средства, которые сейчас тратятся на поддержку ВСУ и сдерживание тарифов, - Продан

Те средства, которые в 2025 году планируют изъять у громад в качестве реверсной дотации, сейчас тратятся на помощь Вооруженным силам Украины, а также сдерживание коммунальных тарифов.

"В прошлом году из бюджетов громад изъяли военный и силовой НДФЛ – 25 млрд гривен. По данным Минфина и Счетной палаты, эти средства в 2023 году были использованы только на 42%, а в 2024 году – на 60%. То есть практически половину средств, изъятых у громад, не потратили на ВСУ. Поэтому абсолютно все города – маленькие, большие – помогают ВСУ. Сейчас большую часть средств, которые они должны были отдать на ВСУ, у них планируют забрать. Таким образом, военные не получат помощи. Также громады не смогут финансировать разницу в тарифах. Это то, к чему сегодня может привести изъятие реверсной дотации", – заявила Оксана Продан.

Она привела пример Львова, где на 2025 год на помощь ВСУ заложено 1,1 млрд, а сумма реверсной дотации, которую хотят изъять, составляет 1,8 млрд грн. А в целом реверсную дотацию предусмотрено изъять у 13 громад Львовской области. При этом эти громады за свои средства разместили внутренних переселенцев и построили несколько реабилитационных центров для ветеранов, подчеркнула Продан.

Также советница главы АГУ подчеркнула, что изъятие реверсной дотации у успешных громад не приведет к улучшению положения бедных громад.

"Базовая дотация, предусмотренная законом для финансирования тех громад, которые не способны обеспечить необходимый коэффициент, рассчитывается в соответствии с формулой, которая есть в Бюджетном кодексе. Она никак не зависит от изъятия или неизъятия реверсной дотации у других громад. И в проекте бюджета на 2025 год для бедных громад не предусмотрено увеличенной дотации. То есть реверсную дотацию забирают у платежеспособных громад не добавляют дополнительно к бедным. Просто делают всех бедными", – подчеркнула Продан.

Ранее сообщалось, что народные депутаты из всех фракций и групп обратились к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития громад и территорий Украины Алексею Кулебе о сохранении в бюджетах громад средств реверсной дотации и 64% НДФЛ.

Также сообщалось, что мэры украинских городов обратились к президенту с просьбой сохранить в 2025 году средства реверсной дотации в бюджетах громад, чтоб иметь возможность защитить граждан Украины от роста тарифов, срыва отопительного сезона, блекаутов и т. д.