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Гриценко заявив, що Порошенко йому жодного разу не пропонував стати міністром

Новини » Політика    30.01.2019 - 12:44
Гриценко заявив, що Порошенко йому жодного разу не пропонував стати міністром
Фото: Анатолій Гриценко у Дніпрі (прес-служба Анатолія Гриценка)

Гриценко готовий пройти поліграф, щоб довести свої слова

Президент Петро Порошенко жодного разу не пропонував лідеру "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку очолити Міністерство оборони. Про це сам Гриценко сказав під час прес-конференції у Дніпрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

Зокрема, Гриценко назвав неправдивими слова генерального прокурора Юрія Луценка, який розповів, що у 2014 році президент Порошенко пропонував лідеру "Громадянської позиції" очолити Міністерство оборони, але він відмовився.

"Порошенко жодного разу мені не пропонував стати міністром. Це неправда", - підкреслив Гриценко.

Він додав, що готовий пройти поліграф, щоб довести свої слова, і запропонував зробити це і Порошенку.

"Щоб цю тему закрити, я запрошую Петра Олексійовича разом зі мною вийти в ефір на поліграф. Нехай скаже, чи вносив він таку пропозицію і чи я відмовлявся. Мені гидко, коли люди у таких високих іпостасях займаються брудним піаром та відверто брешуть", - сказав Гриценко.

Раніше Луценко в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив, що від Петра Порошенка він дізнався, що Анатолію Гриценку в 2014 році пропонували посаду міністра оборони чи голови Генерального штабу, але лідер "Громадянської позиції" відмовився.

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Новини України Гриценко АнатолійПорошенко ПетроФК ДніпроГромадянська позиція
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