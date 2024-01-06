Грипп, ОРВИ и COVID-19: сходство и отличия, когда обращаться к врачу

Респираторные вирусные инфекции, такие как простуда и грипп, являются распространенными заболеваниями, которые могут привести к серьезным осложнениям. Хотя эти заболевания имеют много общих симптомов, между ними есть важные различия, которые следует знать, чтобы вовремя получить необходимое лечение.

Разница между простудой и гриппом

Грипп начинается внезапно. Часто в начале болезни появляется сильная головная и мышечная боль, лихорадка, слабость и выраженная усталость. В то же время простуда же развивается в течение нескольких дней, и часто люди переносят ее "на ногах". Обычно она начинается с першения в горле и насморка.

Обычно простуда длится около недели и не требует лечения. Однако, если симптомы не проходят в течение 10 дней или сопровождаются другими симптомами, такими как одышка, боль в груди или потеря слуха, следует обратиться к врачу.

Разница между гриппом и COVID-19

Грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле - добавляются позже. Тогда как COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов.

Вирус гриппа поражает прежде всего верхние дыхательные пути и легкие и в дополнение - непосредственно сердечную мышцу и внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Именно поэтому самыми распространенными осложнениями гриппа являются воспаление легких (пневмония), сердечная недостаточность и тромбозы.

Особенно подвержены осложнениям гриппа:

беременные женщины,

дети до 5 лет,

люди старше 65 лет,

люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, астма или сердечно-сосудистые заболевания

Если вы считаете, что у вас грипп, важно обратиться к врачу как можно быстрее. Врач может назначить противовирусные препараты, которые могут уменьшить серьезность заболевания и сократить продолжительность его течения.

Как защититься от простуды и гриппа

Лучший способ защититься от простуды и гриппа - это вакцинация. Вакцина против гриппа обычно доступна в аптеках и поликлиниках. Вакцина против COVID-19 также доступна в прививочных пунктах и поликлиниках.

Прививки против гриппа и COVID-19 можно делать одновременно.