Козловский: академия ФК "Рух" набирает юных чемпионов

В академии футбольного клуба "Рух" стартовал отбор юных футболистов. Первыми свои силы испытали дети 2014-2013 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на почетного президента клуба Григория Козловского.

По его словам, на отбор в академию поступило множество заявок: около 100 заявок поступило от ребят 2014 года рождения, и более 200 заявок поступило от юношей 2013 года рождения, но не все смогли приехать на отбор, поэтому в соревнованиях приняли участие около 70 и 140 кандидатов соответственно.

Директор академии Юрий Бакалов отметил, что каждому претенденту уделили максимум внимания.

Во время отбора ребят проверили на 4-х традиционных станциях: бег 15 и 30 метров, тестирование технических навыков, игра1х1 и 4х4 и тд.

Стоить отметить, что академия ФК "Рух", которую создал и продолжает всесторонне поддерживать Григорий Козловский, уже имеет в своем составе первых чемпионов.

В частности, ФК "Рух" U-19 стали чемпионами Украины среди молодежных команд. Матч за футбольное первенство среди молодежных команд Украины состоялся 28 мая. Игроки молодежки ФК "Рух" U-19 в выездном поединке с одесским "Черноморцем" показали сильную командную игру.

Почетный президент клуба Григорий Козловский признался, что мечтает о победе "руховцев" в Лиге чемпионов, а также о том, чтобы в будущем основной состав клуба был сформирован из спортсменов молодежной Академии футбола, которую, он основал.

Он также отметил, что "победный маятник не должен прекращать своего движения, а футбольный клуб "Рух" и дальше будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к наивысшим целям".

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Нас снова ждет смена поколений. Нас снова ждет участие в Юношеской лиге УЕФА. Впереди трудный путь, но очень приятно, что он - чемпионский", - подытожил Козловский.