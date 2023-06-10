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Козловский: академия ФК "Рух" набирает юных чемпионов

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Суббота 10 июня 2023 10:01
Козловский: академия ФК "Рух" набирает юных чемпионов Фото: Григорий Козловский, почетный президент ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

В академии футбольного клуба "Рух" стартовал отбор юных футболистов. Первыми свои силы испытали дети 2014-2013 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на почетного президента клуба Григория Козловского.

По его словам, на отбор в академию поступило множество заявок: около 100 заявок поступило от ребят 2014 года рождения, и более 200 заявок поступило от юношей 2013 года рождения, но не все смогли приехать на отбор, поэтому в соревнованиях приняли участие около 70 и 140 кандидатов соответственно.

Директор академии Юрий Бакалов отметил, что каждому претенденту уделили максимум внимания.

Во время отбора ребят проверили на 4-х традиционных станциях: бег 15 и 30 метров, тестирование технических навыков, игра1х1 и 4х4 и тд.

Козловский: академия ФК &quot;Рух&quot; набирает юных чемпионовКозловский: академия ФК &quot;Рух&quot; набирает юных чемпионов

Стоить отметить, что академия ФК "Рух", которую создал и продолжает всесторонне поддерживать Григорий Козловский, уже имеет в своем составе первых чемпионов.

В частности, ФК "Рух" U-19 стали чемпионами Украины среди молодежных команд. Матч за футбольное первенство среди молодежных команд Украины состоялся 28 мая. Игроки молодежки ФК "Рух" U-19 в выездном поединке с одесским "Черноморцем" показали сильную командную игру.

Почетный президент клуба Григорий Козловский признался, что мечтает о победе "руховцев" в Лиге чемпионов, а также о том, чтобы в будущем основной состав клуба был сформирован из спортсменов молодежной Академии футбола, которую, он основал.

Он также отметил, что "победный маятник не должен прекращать своего движения, а футбольный клуб "Рух" и дальше будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к наивысшим целям".

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Нас снова ждет смена поколений. Нас снова ждет участие в Юношеской лиге УЕФА. Впереди трудный путь, но очень приятно, что он - чемпионский", - подытожил Козловский.

Напомним, академия, созданная при поддержке Григория Козловского, имеет спортивный комплекс на окраине Львова неподалеку Винниковского озера. Он включает восемь тренировочных полей: три поля с искусственным покрытием, пять - с гибридным, а также спортзал.

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Львов Григорий Козловский Футбол
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