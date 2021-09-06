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Греція створила Міністерство з питань кліматичної кризи після лісових пожеж

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Греція , Понеділок 06 вересня 2021 21:45
Греція створила Міністерство з питань кліматичної кризи після лісових пожеж Фото: Греція створила Міністерство з питань кліматичної кризи після лісових пожеж (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Греції прийняв рішення про створення Міністерства з питань кліматичної кризи та цивільного захисту. Його очолюватиме колишній комісар Єврокомісії від Кіпру Христос Стиліанідіс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За словами речника уряду Греції Янніса Ойконома, Міністерство з питань кліматичної кризи та цивільного захисту було організовано внаслідок критики дій уряду з боку населення щодо попередження й подолання масштабних лісових пожеж, які вирували в поточному році.

Відзначимо, що внаслідок стихії постраждало більше ніж 400 тисяч гектарів території. Цьогорічні лісові пожежі були наймасштабнішими з 2007 року.

Влада Греції, зі свого боку, визнала свої помилки й заявила про урядові перестановки, розширення штату пожежників й збільшення фінансування рятувальних служб.

Зазначається, що країна планувала окремо створити Міністерство з питань цивільного захисту, однак після того, як ймовірний очільник відмовився вступати на посаду, уряд прийняв рішення об’єднати два міністерства, які очолюватиме Христос Стиліанідіс.

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