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Греция планирует построить ограждение на всю длину сухопутной границы с Турцией

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Суббота 07 января 2023 13:20
Греция планирует построить ограждение на всю длину сухопутной границы с Турцией Фото: Греция планирует построить ограждение на всю длину сухопутной границы с Турцией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Греция планирует построить ограждение вдоль сухопутного коридора с Турцией по всей длине реки Марица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра гражданской защиты Греции Такиса Теодорикакоса в интервью для Skai .

По словам министра, правительство приняло окончательное решение о строительстве 140-километровой ограды.

Задача по строительству лежит на ответственности именно Министерства защиты граждан. Общая протяженность реки на границе страны составляет 140 километров.

"Немедленное решение, которое существует, - это строительство первых 35 километров в центральной точке, с бюджетом 100 миллионов евро, для чего Министерство защиты граждан в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершило исследование, и мы ждем формальное одобрение Министерства финансов, чтобы провести быстрый и немедленный тендер", - добавил Теодорикакос.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце прошлого года в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии на фоне обострения отношений между странами.

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