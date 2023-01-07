Греция планирует построить ограждение на всю длину сухопутной границы с Турцией

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра гражданской защиты Греции Такиса Теодорикакоса в интервью для Skai .

"Немедленное решение, которое существует, - это строительство первых 35 километров в центральной точке, с бюджетом 100 миллионов евро, для чего Министерство защиты граждан в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершило исследование, и мы ждем формальное одобрение Министерства финансов, чтобы провести быстрый и немедленный тендер", - добавил Теодорикакос.

Задача по строительству лежит на ответственности именно Министерства защиты граждан. Общая протяженность реки на границе страны составляет 140 километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце прошлого года в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии на фоне обострения отношений между странами.

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