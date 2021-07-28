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На кордоні зі Словаччиною запрацюють всі КПП: названа дата

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Київ, Середа 28 липня 2021 17:15
На кордоні зі Словаччиною запрацюють всі КПП: названа дата Фото: на кордоні України та Словаччини запрацюють всі КПП (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На кордоні України та Словаччини з 1 серпня запрацює пункт пропуску "Малі Селменці - Вельке Слеменце". Таким чином всі КПП на українсько-словацькому кордоні будуть відкриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Згідно з інформацією, що надійшла від прикордонної поліції Словацької Республіки, з 1 серпня 2021 року в їхній країні скасовуються обмеження, що стосуються роботи пунктів пропуску", - наголошується в повідомленні.

З цієї дати на кордоні України та Словаччини працюватимуть всі пункти пропуску. Безпосередньо зміни стосуються пішохідного пункту пропуску "Малі Селменці-Вельке Слеменце", де з 1 серпня здійснюватиметься пропуск щодня з 9:00 до 21:00 (за київським часом).

У Держприкордонслужбі зазначили, що через карантин влада Словаччини в листопаді 2020 року призупинила роботу КПП "Вельке Слеменце". У свою чергу, уряд України скасував всі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.

Нагадаємо, в листопаді 2020-го Словаччина обмежила в'їзд на свою територію у зв'язку зі швидким поширенням коронавірусної інфекції. Деякий пункти пропуску на кордоні з Україною були закриті.

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