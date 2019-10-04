Фото: контрабанда одягу (dpsu.gov.ua)

Незаконну оборудку припинили днями у пункті пропуску "Ягодин", що на кордоні з Польщею

На кордоні з Польщею затримали контрабанду одягу на 12 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що новий брендовий товар видавали за дитячий "секонд хенд", який везли з гуманітарною метою. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.

"Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці - майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також поки у Волинській області проводився поглиблений огляд вантажівки, в Львівській області у пункті пропуску "Рава-Руська", виявили схожу спробу контрабанди. Туди теж прибула вантажівка, нібито з "секонд хендом, а насправді - з новим одягом. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Відносно керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.

Фото: контрабанда одягу (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Польщі затримали ватажка найбільшого наркоугруповання України.

Також, як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України викрили діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий обіг, одержаний від незаконної діяльності в різних регіонах.