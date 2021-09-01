У пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю викрито контрабанду електросамокатів та акумуляторів до них. Сума "товару" склала 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією відомства, вантажівка перевозила на адресу української фірми вживаний електротранспорт.

Однак, співробітники ДПСУ, під час митного огляду, встановили, що власники товару задекларували 200 нових акумуляторів для електросамокатів під виглядом тих, що були у використанні.

Так, зловмисники намагалися незаконно переправити вживаний електротранспорт вартістю 2 млн гривень.

Внаслідок чого співробітники Держмитслужби вилучили весь виявлений "товар", з'ясовуються всі обставини правопорушення.

Фото: на кордоні з Білоруссю виявили контрабанду самокатів на 2 млн гривень (dpsu.gov.ua)