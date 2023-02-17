Игорный бизнес присоединился к инициированному правительством исследованию по игровой зависимости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC).

Союз с привлечением социологов Центра социологических исследований Socioinform уже начали опрос среди игроков. Первым игровым заведением, открывшим свои двери и предоставившим возможность специалистам провести исследование, стало крупнейшее легальное казино столицы Favbet Casino.

"Поддержав государственную инициативу, направленную на предупреждение игровой зависимости, организаторы азартных игр открывают двери своих казино, залов игровых автоматов и интернет-платформы для проведения первого масштабного исследования в сфере игровой зависимости", - говорится в сообщении.

По результатам исследования, которое будет проходить как среди игроков игровых заведений, так и среди лиц, страдающих от игровой зависимости и обратившихся за медицинской помощью к врачам, будут разработаны рекомендации для бизнеса по выявлению лиц с выраженной игровой зависимостью.

"Мы видим, что организаторы рынка беспокоятся о своих игроках и принимают меры по предупреждению возникновения социальных рисков, связанных с игровой зависимостью, и участие в важном для общества исследовании – тому пример. Показательным, например, для нас был тот факт, что персонал Favbet Casino обеспечил условия для проведения специалистами исследования. Поддерживая правильные идеи, мы вместе формируем культуру ответственной игры", - отметила Марина Слободниченко, руководитель ОС "Центр ответственной игры" (RGC).

По ее словам, инициатива по проведению исследования поддерживается Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Отчет будет передан регулятору для использования в работе. Для Министерства здравоохранения Украины результаты исследования станут базой для разработки протокола лечения лиц с зависимостью от азартных игр.

Исследование будет продолжаться до конца марта 2023 года. Все организаторы игорного бизнеса могут к нему приобщиться, поддержав проведение опроса среди своих игроков.

"Мы уже направили письма-приглашения поддержать нашу инициативу всем организаторам игорного бизнеса. Что нужно от них - это разместить созданную нашими специалистами анкету в своих интернет-казино, разрешить и содействовать социологам провести опрос в залах игровых автоматов и казино", - говорится в сообщении союзы.

Напомним, в начале февраля Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине.