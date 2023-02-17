ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Игорный бизнес присоединился к инициированному правительством исследованию по игровой зависимости

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 17:12
Игорный бизнес присоединился к инициированному правительством исследованию по игровой зависимости Фото: игорный бизнес присоединяется к инициированному правительством исследованию по игровой зависимости (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Украине стартовал первый этап национального исследования игровой зависимости, инициированного Министерством здравоохранения Украины при поддержке Favbet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC).

Союз с привлечением социологов Центра социологических исследований Socioinform уже начали опрос среди игроков. Первым игровым заведением, открывшим свои двери и предоставившим возможность специалистам провести исследование, стало крупнейшее легальное казино столицы Favbet Casino.

"Поддержав государственную инициативу, направленную на предупреждение игровой зависимости, организаторы азартных игр открывают двери своих казино, залов игровых автоматов и интернет-платформы для проведения первого масштабного исследования в сфере игровой зависимости", - говорится в сообщении.

По результатам исследования, которое будет проходить как среди игроков игровых заведений, так и среди лиц, страдающих от игровой зависимости и обратившихся за медицинской помощью к врачам, будут разработаны рекомендации для бизнеса по выявлению лиц с выраженной игровой зависимостью.

"Мы видим, что организаторы рынка беспокоятся о своих игроках и принимают меры по предупреждению возникновения социальных рисков, связанных с игровой зависимостью, и участие в важном для общества исследовании – тому пример. Показательным, например, для нас был тот факт, что персонал Favbet Casino обеспечил условия для проведения специалистами исследования. Поддерживая правильные идеи, мы вместе формируем культуру ответственной игры", - отметила Марина Слободниченко, руководитель ОС "Центр ответственной игры" (RGC).

Игорный бизнес присоединился к инициированному правительством исследованию по игровой зависимости

По ее словам, инициатива по проведению исследования поддерживается Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Отчет будет передан регулятору для использования в работе. Для Министерства здравоохранения Украины результаты исследования станут базой для разработки протокола лечения лиц с зависимостью от азартных игр.

Исследование будет продолжаться до конца марта 2023 года. Все организаторы игорного бизнеса могут к нему приобщиться, поддержав проведение опроса среди своих игроков.

"Мы уже направили письма-приглашения поддержать нашу инициативу всем организаторам игорного бизнеса. Что нужно от них - это разместить созданную нашими специалистами анкету в своих интернет-казино, разрешить и содействовать социологам провести опрос в залах игровых автоматов и казино", - говорится в сообщении союзы.

Напомним, в начале февраля Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорный бизнес
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен