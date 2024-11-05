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Граффити Бэнкси из Гостомеля перевезли в Киев: где она будет храниться

Вторник 05 ноября 2024 20:39
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Граффити Бэнкси из Гостомеля перевезли в Киев: где она будет храниться Фото: граффити Бэнкси в Лавре (mcsc.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 5 ноября, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" началась экспозиция уникального фрагмента граффити Бэнкси, известного британского стритарт-художника.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Работа, созданная художником на стене дома в Гостомеле, Киевской области, была демонтирована и перенесена в Лавру. Граффити художник сделал после де-оккупации города, состоявшейся 2 апреля в 2022 году.

"Сначала фрагмент из граффити пытались угнать, но его удалось сохранить. Теперь работа Бэнкси экспонируется в Лавре - в месте, которое на протяжении веков защищало украинскую культурную идентичность", - отметили в Министерстве.

Изображение женщины в халате и бигуди, стоящей в противогазе на стуле перед обгоревшим окном, стало символом сопротивления украинского народа и веры в возрождение после российской оккупации.

Это граффити, созданное после освобождения Киевской области, отражает борьбу украинцев с последствиями войны и является выражением международной поддержки Украины.

Выставка приобретает особый смысл благодаря соседству с древнерусским граффити XI века - шутливым рисунком на стене Успенского собора.

"Этот древний рисунок обнаружили во время разбора руин собора в 1950-х годах, напоминая о том, что искусство отражает жизнь и выражает позицию, остающуюся актуальной даже спустя тысячелетия", - рассказали в Министерстве.

Граффити Бэнкси из Гостомеля перевезли в Киев: где она будет храниться

Фото: граффити XI века (mcsc.gov.ua)

Что известно о Бэнкси

Он анонимный британский художник и стрит-артист. Бэнкси известен своими политически острыми и социально-критическими работами на улицах городов по всему миру.

Его стиль легко узнать благодаря технике трафарета, позволяющей быстро создавать сложные изображения.

Бэнкси стал знаменит отражением таких тем, как антикапитализм, антивоенная идеология и защита прав человека.

Хотя настоящая личность Бэнкси остается неизвестной, его работы оказывают значительное влияние, часто направленное на привлечение внимания к несправедливости в обществе.

В поддержку Украины Бэнкси создал несколько работ, которые появились на стенах разрушенных построек в городах Киевской области, таких как Бородянка и Гостомель.

Известные граффити Бэнкси из Украины изображают сцены силы и сопротивления: играющие на обломках танков дети, женщина в бигуди и противогазе у обгоревшего окна и спортсменка, которая на руках поднимается над руинами.

Его работы вызвали серьезный международный резонанс и поддержку, усиливая голоса в пользу Украины на мировой арене.

Раньше мы рассказывали о том, как живет известный художник из Великобритании.

Однако не только Бэнкси оставил в Украине свои стрит-работы. К примеру, в Буче и Ирпене в прошлом году появились граффити итальянского художника TvBoy.

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