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Готовили удары по железной дороге. На востоке Украины обезвредили группу агентов ФСБ

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Харьков, Понедельник 27 марта 2023 10:44
Готовили удары по железной дороге. На востоке Украины обезвредили группу агентов ФСБ Фото: на востоке Украины разоблачили агентов ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Группу агентов российской ФСБ разоблачили на востоке Украины. Вражеские шпионы собирали данные о ВСУ, военной технике и готовили удары по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в агентурную сеть входило восемь человек. Четверо из них были задержаны, другие скрываются в России. Сеть была сформирована кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения.

Один из агентов использовал для прикрытия статус помощника нардепа и удостоверение журналиста. Еще один шпион был завербован консулом РФ в Харькове. Остальных участников завербовали во время их поездок в Россию. Каждому из них выдали псевдоним и отработали "легенду". После 24 февраля прошлого года ФСБ "активировала" агентуру.

Для передачи данных злоумышленники создали Telegram-канал, куда отправляли фото, видео и геолокацию объектов.

Российские шпионы собирали данные о складах боеприпасов, позициях, блокпостах украинских войск в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Также они разведывали маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, где разгружалось вооружение.

Кроме того, они передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов. Собирали данные о последствиях ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковской области для корректировки.

В ходе временной оккупации Изюма и Балаклеи агенты отбирали кандидатов для работы в незаконной "администрации". Фигуранты также рассчитывали получить "должности" в оккупационных органах.

В ходе обысков у злоумышленников нашли телефоны, российскую символику и прокремлевскую литературу. СБУ объявила подозрение задержанным в государственной измене (по ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: на востоке Украины разоблачили агентов ФСБ (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала в Киевской области и Запорожье российских агентов, один из них был инженером завода "Мотор Сич".

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