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Готовили удар по "Мотор Сичи": правоохранители задержали "крота" ФСБ и его брата

Украина, Вторник 11 июня 2024 10:48
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Готовили удар по "Мотор Сичи": правоохранители задержали "крота" ФСБ и его брата Фото: СБУ задержала крота РФ и его брата (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители арестовали двух российских агентов, сорвав попытку ФСБ получить актуальные геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

Врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Сич" и еще одного машиностроительного завода, которые производят комплектующие для авиации ВСУ.

Прежде всего агрессору нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и производят авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА.

ФСБ привлекла агента

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента – механика станков одного из промышленных объектов "Мотор Сичи".

По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал месторасположение производственных цехов и складов с готовой продукцией.

Затем злоумышленник делал отметки "нужных" локаций на Google-картах для их последующей передачи в ФСБ.

Он готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата - безработного местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

В случае получения разведывательной информации, оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонным объектам Запорожья.

Однако контрразведчики СБУ разоблачили обоих предателей и задержали их с поличным, когда фигуранты готовили сеанс связи для передачи разведданных в ФСБ.

Также отмечается проведение комплексных мероприятий, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.

Стали предателями из-за отца

"По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца - идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона", - говорится в сообщении.

После дистанционной вербовки агентов вывели на прямой контакт с представителем ФСБ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении за государственную измену совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агентов ФСБ, готовивших удар по "Мотор Сичи" (t.me/SBUkr)

Напомним, накануне в Запорожье был задержан агент ФСБ. Мужчина готовил теракты против военных ТЦК.

Также в Житомирской области разоблачили российскую шпионку. Женщина наводила вражеские ракеты, в том числе и на защитников.

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