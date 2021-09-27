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Держстат назвав найбільш прибуткові галузі економіки України в 2021 році

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 13:41
Держстат назвав найбільш прибуткові галузі економіки України в 2021 році Фото: середній рівень рентабельності в Україні піднявся вище 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня рентабельність операційної діяльності середніх і великих підприємств в Україні за січень-червень 2021 року склала 15,1%. Рівень рентабельності всієї діяльності підприємств становить 11,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Державної служби статистики (Держстату).

За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною був вид діяльності тимчасове розміщення і організація харчування-37,3%,

Далі за рівнем рентабельності йдуть операції з нерухомим майном - 25,9%, інформація і телекомунікації - 18,4%, оптова і роздрібна торгівля - 16,3%, промисловість - 12,8%, професійна, наукова та технічна діяльність - 10,8%, фінансова та страхова діяльність - 8,9%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 8,1%, сільське, лісове і рибне господарство - 3,8%, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 2,7%, охорона здоров'я - 0,9%,

Деякі види діяльності показали негативну рентабельність: будівництво -0,2%, освіта -1,9%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -37,4%.

Держстат назвав найбільш прибуткові галузі економіки України в 2021 році

За даними Держстату, за перше півріччя фінансовий результат до оподаткування середніх і великих підприємств склав 384,9 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2020 рік склала 6,5%. Рівень рентабельності всієї діяльності підприємств становить 1,1%.

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Державна служба статистики
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