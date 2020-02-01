Держсекретар США відвідав українських військових в госпіталі

Фото: Майк Помпео в київському госпіталі (mil.gov.ua/)

Майк Помпео 31 січня відвідав поранених українських вояків у київському госпіталі

У ході свого візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео 31 січня відвідав поранених українських вояків у київському госпіталі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Повідомляється, що Помпео відвідав поранених українських воїнів, які знаходяться на лікуванні в травматологічному відділенні Національного військово-медичного клінічного центру "Київський військовий клінічний госпіталь". Він також відвідав госпітальний храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

Помпео побажав українським воїнам якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, в ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив в підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Також підкреслювалося, що США підтверджують свою позицію введенням 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються окремих осіб і компаній в Криму.

Так, на переговорах Помпео і міністра закордонних справ України Вадима Пристайка піднімалися питання політичного і практичного взаємодії. Сторони обговорили дії на міжнародній арені, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.