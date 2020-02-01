ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держсекретар США відвідав українських військових в госпіталі

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 14:46
Держсекретар США відвідав українських військових в госпіталі
Фото: Майк Помпео в київському госпіталі (mil.gov.ua/)

Майк Помпео 31 січня відвідав поранених українських вояків у київському госпіталі

У ході свого візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео 31 січня відвідав поранених українських вояків у київському госпіталі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Повідомляється, що Помпео відвідав поранених українських воїнів, які знаходяться на лікуванні в травматологічному відділенні Національного військово-медичного клінічного центру "Київський військовий клінічний госпіталь". Він також відвідав госпітальний храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

Помпео побажав українським воїнам якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, в ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив в підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Також підкреслювалося, що США підтверджують свою позицію введенням 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються окремих осіб і компаній в Криму.

Так, на переговорах Помпео і міністра закордонних справ України Вадима Пристайка піднімалися питання політичного і практичного взаємодії. Сторони обговорили дії на міжнародній арені, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.

Помпео: США будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі Загороднюк та Помпео обговорили безпекову ситуацію в Україні
Новини України Майк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся