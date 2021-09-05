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Держпереворот у Гвінеї: президент країни Альфа Конде заарештований заколотниками, - Guineenews

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Конакрі, Неділя 05 вересня 2021 17:11
Держпереворот у Гвінеї: президент країни Альфа Конде заарештований заколотниками, - Guineenews Фото: заколотники заарештували президента Гвінеї Альфа Конде (twitter.com/agmutambo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 5 вересня в Гвінеї сталася спроба державного перевороту під проводом полковника Мамаді Думбуя. В результаті заколоту заарештований президент країни Альфа Конде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guineenews.

За даними джерел видання, Конде арештований спецназом, яке очолює полковник Мамаді Думбуй. Також наголошується, що в руках заколотників знаходяться й інші високопоставлені особи уряду.

У соцмережах з'явилися перші після спроби держперевороту кадри президента Гвінеї Конде в оточенні озброєних військових.

Лідер військових заколотників у Гвінеї заявив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Влада Гвінеї підтверджує напад на резиденцію президента країни, але охорона глави відбила атаку заколотників.

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