Держпереворот у Гвінеї: президент країни Альфа Конде заарештований заколотниками, - Guineenews

Вранці 5 вересня в Гвінеї сталася спроба державного перевороту під проводом полковника Мамаді Думбуя. В результаті заколоту заарештований президент країни Альфа Конде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guineenews .

За даними джерел видання, Конде арештований спецназом, яке очолює полковник Мамаді Думбуй. Також наголошується, що в руках заколотників знаходяться й інші високопоставлені особи уряду.

У соцмережах з'явилися перші після спроби держперевороту кадри президента Гвінеї Конде в оточенні озброєних військових.

Лідер військових заколотників у Гвінеї заявив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Влада Гвінеї підтверджує напад на резиденцію президента країни, але охорона глави відбила атаку заколотників.

Guinea's president Alpha Conde has been arrested by the military. Earlier heavy gunfire was heard in the capital. #Conakry #Militarycouptinguinea pic.twitter.com/h9ZgQtipGo — Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021