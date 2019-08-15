Держгеонадра виставили на сьомий аукціон ділянки за 230 млн грн

Фото: Олег Кирилюк (прес-служба)

Аукціон призначено на 30 вересня

Державна служба геології та надр на сьомий електронний аукціон в "ProZorro.Продажі", намічений на 30 вересня, виставила спеціальні дозволи на користування чотирма ділянками з підземними водами, пісками, базальтом, піщано-гравійної сумішшю в Хмельницькій, Львівській, Тернопільській і Рівненській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, зі стартовою ціною в 140 млн. грн. на аукціон виставлено спецдозвіл на користування Підволочиської площею з покладами підземних вод (Тернопільська область). Згідно з документацією в системі "ProZorro.Продажі".

Зі стартовою ціною в 72 млн. грн. до аукціону представлено ділянку Глибоч з підземними водами. З ціною в 15 млн. грн. на аукціон виставлено Берестовецьку ділянку з покладами базальтів і піску (Рівненська область). Каштанівську ділянку (Львівська область) з покладами піщаної-гравійної суміші (Хмельницька область).

"Загальна вартість за стартову ціну ділянок в 4 областях становить більше 230 млн грн. Сподіваюся, сума буде більше. Всі надходження від продажів прав на користування надрами надійдуть до держбюджету країни», - підкреслив Голова геологічної служби Олег Кирилюк.

За словами Кирилюка прийом пропозицій до сьомого електронного аукціону здійснюється з 12 серпня по 29 вересня (до 18:00).

Як повідомлялося раніше, з 24 жовтня 2018 року набрав чинності тимчасовий порядок реалізації проекту по впровадженню електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Згідно з ним, продаж ліцензій здійснюється виключно через електронні торги. На початку грудня минулого року Держгеонадр виставили на електронні нафтогазові аукціони, призначені на 6 березня 2019 року, перші 10 спецдозволів.