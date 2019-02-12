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Держгеонадра продала дозвіл на вивчення нікелевих руд у Житомирській області

Новини » Економіка    12.02.2019 - 13:52
Держгеонадра продала дозвіл на вивчення нікелевих руд у Житомирській області
Ілюстративне фото (nrv.org.ua)

Спецдозвіл був проданий на останньому голосовому аукціоні

Державна служба геології та надр продала ТОВ "Кольормет України" спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідну експлуатацію Прутівського рудопрояву (Житомирська область) з вмістом сульфідноміднонікелевих руд за 10,537 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Початкова вартість спецдозволу становила 9,737 млн грн. Таким чином, вартість спецдозволу виросла на 8,2%, або на 0,8 млн грн. За спецдозвіл змагалося дві компанії - "Кольормет України" та ТОВ "Руд Інвестіум".

В коментарі  компанія переможець "Кольормет України" відмітила інтерес до видобутку нікелю для забезпечення авіабудування та виробництва акумуляторів електрокарів.

Прутівський рудопрояв розташований на території Романівського, Пулинського та Баранівського районів Житомирської області. Площа 15 кв. км.

"Кольормет України", згідно реєстру, зареєстрована в Києві, а її кінцевим бенефіціарним власником та керівником є Марина Гарбуз.

На даний момент, на світовому ринку спостерігається високий попит на нікель у зв’язку з ростом його використання для виготовлення акумуляторів електрокарів. Провідними країнами, які видобувають нікелеві руди є Австралія, Філліпіни, Росія та інші.

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