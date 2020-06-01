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Держбюджет недоотримав у травні близько 700 млн грн через "скрутки" з ПДВ, - нардеп

Новини » Фінанси     01.06.2020 - 18:23
Держбюджет недоотримав у травні близько 700 млн грн через "скрутки" з ПДВ, - нардеп
Фото: Ярослав Железняк (facebook.com)

За словами Железняка, у новій податковій вже за 18 днів почалися самі скрутки з податком на додану вартість

Всього за 18 днів після призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України 29 квітня, держбюджет недоотримав близько 700 млн грн у результаті так званих "скруток" з податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"На жаль, через недолугу роботу уряду у нас значно впали надходження до будь-яких бюджетів. Для розуміння: місцеві бюджети за 4 місяці недоотримали 11 млрд грн. Центральний бюджет - мінус 42 млрд грн. Це інформація, яка повинна нас насторожувати незалежно від того, чи ти належиш до влади чи опозиції, тому що це призведе до підвищення податків, до скорочення виплат, до зупинки будь-яких інфраструктурних проектів і, на жаль, до зупинки виплати зарплат", - сказав він.

За його словами, у новій податковій вже за 18 днів почалися ті самі скрутки, про які раніше повідомляв екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

"Ми як фракція "Голос" будемо перевіряти цю інформацію, і не дай Боже, якщо ці факти підтвердяться, то це привід не тільки для політичної відповідальності, але і до кримінальної. Зараз якщо ми не будемо рятувати бюджет, уряд до осені доведе нас до катастрофи", - підкреслив Железняк.

Нагадаємо, 29 квітня рішенням Кабінету міністрів Олексія Любченка було призначено головою Державної податкової служби. У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.

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Автор: РБК-Україна

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