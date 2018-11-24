Держархбудінспекція розповіла про успіхи в боротьбі з "будівельною мафією"

Фото: Олексій Кудрявцев（з відкритих джeрeл）

В ДАБІ розповіли про реформу відомства

В Державній архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України впроваджують реформи і ведуть боротьбу зі "будівельною мафією". Онлайн-платформа "Прозора ДАБІ", яка розпочала свою роботу влітку 2018 року, дозволяє побудувати взаємодію між забудовниками і ДАБІ та уникнути зловживань з боку чиновників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДАБІ України, повідомляють “Українські новини”.

"Вже сьогодні "Прозора ДАБІ" являє собою відкриту систему розгляду дозвільних документів по об'єктах будівництва зі значним - СС3, класом наслідків, а також за рахунок підключення територіальних органів ДАБІ до електронного сервісу, середнім - СС2, класом. Крім того, онлайн-платформа містить графік проведення інспекційних заходів у будівництві", - повідомили в ДАБІ.

В ДАБІ також підкреслили, що робота онлайн-платформи сприяє зрозумілим строкам розгляду документації, відсутності зловживань з боку посадових осіб, знижує корупційні ризики, а ще відкидає безпідставні відмови.

Ще одним кроком у реформах будівництва голова ДАБІ Олексій Кудрявцев вважає вдосконалення процесу децентралізації.

Як зазначив Кудрявцев, зараз 100 громад в Україні самостійно виконують функції державного архітектурно-будівельного контролю, які вони отримали в рамках реформи децентралізації, але не всі вони реалізують відповідні повноваження на якісному рівні, а деякі взагалі висловили небажання і нездатність їх виконувати.

За його словами, важливо, що найближчим часом об'єднані територіальні громади все ж отримають право самостійно приймати рішення - надалі продовжити виконувати функції державного архітектурно-будівельного або повернути їх державі. Верховна Рада України в першому читанні вже підтримала відповідний законопроект №7266-1 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо передачі, припинення або тимчасового припинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Однією з проблем галузі Кудрявцев бачить "будівельну мафію", яка роками контролювала корупційні потоки по всій території країни, а зараз чeрeз реформу втрачає джерело мільярдних прибутків.

За словами голови Держархбудінспекції, саме такі забудовники саботують ініціативи ДАБІ, чинять тиск на її керівника, поширюють недостовірну інформацію про програми розвитку будівництва і тих, хто їх впроваджує.

Кудрявцев повідомив, що особи, які не готові до змін, влаштували проти нього брудну інформаційну атаку з метою професійної дискредитації, що в народі називається "чорним піаром". Сумнівні веб-сайти публікують відверто замовні матеріали, в яких висувають ряд звинувачень проти Кудрявцева - від корупції до підробки диплома про освіту, але це лише "передсмертні судоми" корупціонерів.

"Ми на правильному шляху і не зійдемо з нього, поки не завершимо реалізацію реформи у галузі будівництва і не знищимо корупцію! Наступним кроком стане запровадження електронного кабінету забудовника на законодавчому рівні", - підкреслив Кудрявцев.

Як повідомляється, "Електронний кабінет забудовника" стане новим сервісом для комунікації держави і учасників містобудівної діяльності.