Google згорнув продаж реклами на своїх сервісах в Росії через війну в Україні
Фото: Google згорнув продаж реклами на своїх сервісах в Росії через війну в Україні (Getty Images)
Google призупинив продаж реклами на своїх сервісах в Росії. Рішення компанія прийняла у зв'язку з війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відзначається, що призупинення також торкнеться відеохостинг YouTube.
"У світлі виняткових обставин ми припиняємо Google-рекламу в Росії. Ситуація розвивається швидко, і ми продовжимо ділитися оновленнями в разі необхідності", - йдеться в заяві компанії.
Нагадаємо, Нью-Йоркська біржа (NYSE) і Nasdaq у понеділок призупинили торги акціями російських компаній. Під заборону потрапили "Яндекс", "Озон", МТС та інші компанії.
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