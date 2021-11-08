Власник Google став третью компанією, вартість якої перевищує 2 трлн доларів

Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у 2 трлн доларів. Акції компанії рекордно зросли 8 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Після зростання акцій - капіталізації компанії зросла до більше ніж 2 трлн доларів. Сьогодні є лише дві компанії, які перетнули цю позначку - Apple та Microsoft.

На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.

Позначку в 1 трлн доларів Google перетнула в січні минулого року.