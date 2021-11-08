ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Власник Google став третью компанією, вартість якої перевищує 2 трлн доларів

Новость на русском →
Понеділок 08 листопада 2021 22:21
Власник Google став третью компанією, вартість якої перевищує 2 трлн доларів Фото: Google стала третьою компанію, вартість якої перевищує 2 трлн доларів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у 2 трлн доларів. Акції компанії рекордно зросли 8 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після зростання акцій - капіталізації компанії зросла до більше ніж 2 трлн доларів. Сьогодні є лише дві компанії, які перетнули цю позначку - Apple та Microsoft.

На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.

Позначку в 1 трлн доларів Google перетнула в січні минулого року.

Після сьогоднішнього 1,2% зростання акцій - їх вартість становила більше ніж 3 тисячі доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих